Geflüchtete aus der Ukraine auf Wohnungssuche

Rund 1.700 Geflüchtete aus der Ukraine sind bisher in Freiburg angekommen. Wo aber sollen all diese Menschen unterkommen? Eine große Herausforderung, trotz vieler Hilfsangebote.

Die meisten sind in Flüchtlingsheimen oder bei Freunden untergekommen. Doch jetzt suchen viele ukrainische Geflüchtete eine dauerhafte Bleibe. Eine Wohnung in Freiburg und Umland zu finden, ist bei der derzeit angespannten Wohnungslage aber gar nicht so einfach. Natalia und Anton Yakimenko aus Kiew haben es geschafft - sie haben eine Wohnung gefunden.

Wir haben Natalia und Anton Yakimenko aus Kiew in ihrem neuen Heim besucht:

Zwei Wochen lang hat ihre älteste Tochter dafür extra herumtelefoniert. Sie lebte schon vorher in Freiburg - ein Vorteil für die Familie. "Wir konnten unser Glück kaum fassen", sagt Mutter Natalia Yakimenko. Freunde haben ihnen beim Umzug geholfen. Die Möbel sind alle gebraucht über eBay gekauft. Jetzt lebt die vierköpfige Familie in einer kleinen Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Doch das ist ihnen egal. Hauptsache sie haben eine eigene Wohnung. "Wenn man bedenkt, was alles hätte passieren können, wenn wir in Kiew geblieben wären. Es gäbe keine Garantie, dass wir jetzt noch leben", sagt Natalia Yakimenko.

Ukrainische Geflüchtete suchen selbst aktiv nach Wohnung

Vor dem Umzug in die Wohnung war die Familie bei Freunden ihrer Tochter untergekommen. Wie viele andere Geflüchtete aus der Ukraine auch. Die erste Anlaufstelle ist für die meisten aber die Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Freiburg. Die Hälfte der Geflüchteten hier kommt derzeit aus der Ukraine. Sie dürfen sich, anders als Asylsuchende, direkt nach ihrer Ankunft um eine eigene Wohnung bemühen. Die Stadt Freiburg unterstützt sie mit einer Wohnraumvermittlung.

In solchen Flüchtlingsheimen sind derzeit die meisten Menschen aus der Ukraine untergekommen SWR Jan Lehmann

"Sozialer Wohnraum ist knapp und er wird durch die Nachfrage der Flüchtlinge aus der Ukraine noch knapper."

Viele Geflüchtete aus der Ukraine würden auch selbst sehr aktiv nach einer eigenen Wohnung suchen und zur städtischen Wohnungsbaugesellschaft und in die Mietbüros gehen, sagt Ute Niethammer vom Amt für Migration und Integration der Stadt Freiburg. "Das kennen wir von früheren Zuwanderergruppen so in dem Ausmaß nicht", so Niethammer.

Marion Gentges besucht Freiburger LEA

Baden-Württembergs Ministerin für Justiz und Migration, Marion Gentges (CDU), hat am Mittwoch die Freiburger LEA besucht, um sich einen eigenen Eindruck von der Lage zu machen. Die Ministerin stellt sich darauf ein, dass bald noch mehr Menschen aus der Ukraine hier ankommen werden.

SWR4-Moderator Robert Wolf hat mit Marion Gentges in einem Interview gesprochen: