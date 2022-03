unserWasser: Landwirtschaft am Oberrhein wartet auf Regen

Neben einem unsäglichen Leid führt der Ukrainekrieg auch vor Augen, dass das scheinbar Selbstverständliche eben doch nicht so selbstverständlich ist. In Mariopol beispielsweise haben die Menschen schon seit einiger Zeit kein Wasser. Das Leitungssystem dort ist trockengelegt! Ein ähnliches Szenario könnte uns allen auch durch den Klimawandel drohen. Die ARD will das Thema „Wasser“ deshalb mehr in den Mittelpunkt rücken. Unter „#unserWasser“ gibt es dazu in den folgenden Tagen zahlreiche Beiträge. Auch hier in SWR4 BW Radio Südbaden wollen wir für einen bewussteren Umgang mit Wasser werben. Zwar sitzen wir hier in der Region auf einem gigantischen Grundwasserspeicher, in Sicherheit wiegen können wir uns dennoch nicht. Gabi Krings berichtet über Probleme in der Landwirtschaft.