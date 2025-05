per Mail teilen

Mehr Sichtbarkeit, internationales Renommee und viele Millionen Euro für die Forschung - das bringt die Exzellenzförderung mit sich. Wird die Uni Freiburg sie dieses Jahr bekommen?

Für die Universität Freiburg geht es um viel Geld: Zwischen 19 und 33 Millionen Euro - so viel kann eine Uni mit zwei Programmen in der Spitzenforschung über einen Zeitraum von sieben Jahren erhalten. Geld, dass akademische Karrierewege ermöglicht und Freiräume für Spitzenforschung schafft. Am Donnerstag entscheidet eine Expertenkommission darüber, welche sogenannten Cluster mit den Geldern der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern gefördert werden.

Mit vier Clustern zum Exzellenzstatus?

Die Universität Freiburg geht mit vier Exzellenzclustern ins Rennen. Bei den Clustern handelt es sich um fachübergreifende Verbünde zu international wettbewerbsfähigen Forschungsfeldern. In Freiburg sind es Projekte, die sich mit Signalforschung, Materialforschung, Waldforschung und Verfassungsforschung befassen. Zwei dieser Projekte laufen bereits, zwei neue wurden nun zusätzlich beantragt. Mit den Clustern wolle die Uni "neue Wissenshorizonte für drängende gesellschaftliche Herausforderungen eröffnen", sagt Uni-Rektorin Kerstin Krieglstein.

Exzellenzcluster der Uni Freiburg Name Zielsetzung Schwerpunktbereich ConTrans (neu) Untersuchung von Verfassungen und deren Auswirkung auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Kulturen und Gesellschaften in Raum und Zeit Future Forests (neu) Grundlagenforschung für anpassungsfähigere Wälder und Entwicklung neuer Konzepte zur Analyse von Wäldern als sozial-ökologische System. Wege zur Nachhaltigkeit CIBSS Entwicklung von Ansätzen zur Bewältigung globaler Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährungssicherung. Lebens-, Natur- und Ingenieurwissenschaften, Ethik und Recht livMatS Materialforschung: Energiespeicherung, Multimaterial-3D-Druck, Drucken von Glas, Soft Robotik sowie die Beurteilung von Technologieakzeptanz. Wege zur Nachhaltigkeit

Uni Freiburg will zurück in die "Championsleague"

Damit sich die Universität darüber hinaus um den begehrten Exzellenzstatus bewerben kann - also so zu sagen in die Championsleague der Universitäten aufsteigen -, müssen mindestens zwei Cluster die Förderung bekommen. Je nach Forschungsprogramm erhält die Uni damit einen Zuschuss von sechs bis 20 Millionen Euro. Erhält die Uni auch den generellen Exzellenzstatus, winkt ihr eine zusätzliche Fördersumme von 13 Millionen Euro.

In ihrer Bewerbung müssen die Universitäten müssen zeigen, dass sie eine gute Strategie für die Zukunft haben, um mit ihrer Forschung im In- und Ausland mithalten zu können. Weitere Faktoren sind ein gutes Hochschulmanagement und Weiterentwicklungskompetenzen.

Letzte Bewerbung um Exzellenzstatus gescheitert

2007 war die Universität Freiburg in der ersten Runde der Exzellenzinitiative erfolgreich und zählte damit zu den bundesweit ersten Elite-Unis. 2012 verlor sie diesen Status aber wieder. Auch für die laufende Förderperiode hatte sich die Hochschule um den Exzellentstatus beworben - ohne Erfolg. Immerhin wurden aber zwei Exzellenzcluster anerkannt und gefördert.

Alle bisherigen Exzellenzeinrichtungen werden vom Land Baden-Württemberg dauerhaft finanziert. Ohne die Förderung als Exzellenzuniversität fehle jedoch die notwendige Schlagkraft, um weitere Maßnahmen in dieser Größenordnung umzusetzen, so Rimma Gerenstein, Pressesprecherin der Universität Freiburg.

Die Exzellenzförderung eröffnet neue Spielräume und trägt zu Sichtbarkeit und Renommee bei.

Durch den Exzellenzstatus der Uni würden sich, so Gerenstein, weitreichende positive Effekte auf alle Bereiche der Universität ergeben, darunter auch Studium und Lehre: Studierende könnten so zum Beispiel von forschungsnaher Lehre profitieren sowie von internationalen Austauschprogrammen, besseren Betreuungsangeboten und modernen Studienformaten.

Finale Entscheidung erst im Oktober 2026 erwartet

An diesem Donnerstag entscheidet sich also zunächst, welche Forschungsprojekte (Cluster) gefördert werden. Davon hängt ab, ob sich die Uni auch um den Exzellenzstatus bewerben kann. Erst Anfang Oktober 2026 veröffentlicht die Exzellenzkommission dann ihre Entscheidung, welche Universität ab dem am 1. Januar 2027 zu den Exzellenzuniversitäten gehören wird. Die Förderung dauert sieben Jahre.