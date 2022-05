per Mail teilen

Die Akademie für Medizinische Berufe des Universitätsklinikums Freiburg hat das Bad Krozinger Bildungshaus Pflege übernommen. Somit werden Auszubildende im pflegerischen, medizinisch-technischen oder therapeutischen Bereich jetzt an zwei Standorten auf ihr Berufsleben vorbereitet, in Bad Krozingen und in Freiburg. Zudem können jetzt mehr Pflegekräfte ausgebildet werden.