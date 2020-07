per Mail teilen

Nach dem Ausnahmezustand sind die Kliniken mehr oder weniger zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Doch es droht eine neue, eine zweite Corona-Welle. Wie ist etwa die Uniklinik Freiburg darauf vorbereitet?

Von Entspannung keine Spur, zumindest auf einer Intensivstation der Freiburger Uniklinik. Dort herrscht Hochbetrieb. Fast alle Betten sind mit schwerkranken Patienten belegt. Drei davon leiden an Covid-19 und müssen beatmet werden. "Es ist gerade eine schwierige Situation. Wenn mehr Corona-Patienten kommen, haben wir ernsthafte Schwierigkeiten", sagt Lyn Anne von Zepelin, die im Leitungsteam der Medizinischen Intensivstationen an der Uniklinik Freiburg arbeitet.

In Freiburg zeitweise die meisten Fälle in Deutschland

Anfang April dieses Jahres haben sich in der Uniklinik die Covid-19-Fälle gehäuft. Freiburg war zeitweise die Klinik mit den meisten Patienten bundesweit, in der Spitze waren es bis zu 120 Patienten. In aller Eile wurden zusätzliche Intensivbetten eingerichtet, neue Mitarbeiter und Hilfskräfte rekrutiert. Wäre der Lockdown nur eine Woche später gekommen, sagt Uniklinikdirektor Frederik Wenz, wäre die Kapazitätsgrenze wohl erreicht worden.

Mehr oder weniger zum Normalbetrieb zurückgekehrt

Inzwischen arbeitet die Uniklinik wieder weitgehend im Normalbetrieb. Tag und Nacht wird operiert, um die vielen aufgeschobenen Operationen nachzuholen. Die Corona-Krise hat der Uniklinik ein Millionendefizit im hohen zweistelligen Bereich beschert. Jetzt baut die Klinik auf den Rettungsschirm des Landes. Den erneuten leichten Anstieg der Covid-19-Fälle in den vergangenen Wochen beobachtet Klinikdirektor Frederik Wenz mit Sorge. Aber man sei vorbereitet auf eine zweite Welle: "Wir sind ungefähr bei einer 90-Prozent-Auslastung. Ein kleines Kontingent halten wir frei. Wir können innerhalb von 48 Stunden den Schalter sehr schnell wieder umlegen und sofort bis zu 100 zusätzliche Beatmungsplätze schaffen."