Freiburger Uniklinik-Arzt befürwortet Lockerungen der Corona-Regeln

Die Intensivstation der Uniklinik Freiburg sei laut ärztlichem Direktor nicht überlastet. Er und andere Experten haben dem Sozialministerium geraten, die Corona-Regeln stufenweise zu lockern.

Derzeit seien rund 13 Prozent der Intensivbetten am Uniklinikum Freiburg von Corona-Erkrankten belegt - damit komme das Klinikpersonal gut zurecht, sagt der ärztliche Direktor Hartmut Bürkle. Noch immer sterben Menschen an Corona, aber eben nicht mehr so viele, wie bei der Delta-Variante, so Bürkle.

Uniklinik Freiburg rät zu stufenweisen Lockerungen

Deshalb hält er Lockerungen der Corona-Regeln für möglich und befürwortet diese auch. Allerdings sollten sie stufenweise erfolgen, um eine erneute Überlastung der Kliniken zu vermeiden.

"Ich denke schon, dass wir davon ausgehen können, uns stufenweise neuen Lockerungen zu nähern."

Das haben Hartmut Bürkle und andere Klinik-Experten am Montag auch Baden-Württembergs Sozialministerium geraten. Zudem kann nach Meinung der Experten der Grenzwert für die Belastung der

Krankenhäuser, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, angehoben werden. Die Inzidenz gibt an, wie viele an Corona-Erkrankte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen. Für die "Alarmstufe liegt der Grenzwert bisher bei einer Inzidenz von 3,0 - für die "Alarmstufe II" bei 6,0. Laut Bürkle könnten die Kliniken eine Hospitalisierungsinzidenz von 15 bis 20 verkraften.

Gespräch zwischen Sozialministerium und Intensivmedizinern

Die Experten haben sich zu einem Gespräch getroffen, um über die derzeitige Corona-Situation zu diskutieren. Dafür haben er und andere Intensivmediziner ihre Erfahrungen und Prognosemodelle in Bezug auf Corona dargelegt. Dabei stellte sich heraus, dass sich nicht nur in der Freiburger Uniklinik die Lage entspannt hat, sondern auch in anderen Krankenhäusern in Baden-Württemberg.

Wie genau diese Lockerungen aussehen könnten, das müsse man der Politik überlassen, sagt Bürkle. Eine Entscheidung wurde noch nicht gefällt.