Uni Freiburg: Rückkehr zur Präsenzlehre

Die Schlange vor der Mensa ist wieder so lang wie in guten alten Zeiten – auf dem Menü heute, unter anderem Erbseneintopf, Rindergeschnetzeltes oder Marokkanisches Kürbisgemüse. Rebekka, 12. Semester Biologie, Mathe, Philosophie, nimmt:

OT Rebekka Auf jeden Fall vegetarisch

Die letzten Semester hat sie viel zuhause gehockt, erzählt sie. Nur für Prüfungen war sie an der Uni, jetzt ist das Leben an der Uni zurück:

OT Rebekka Freude Ich freue mich einfach wieder Gesichter zu sehen, auch unbekannte Gesichter, mir haben enorm diese kleinen alltäglichen Begegnungen gefehlt, gerade dieses spontan auf dem Campus zusammen beim Kaffee Prokrastinieren, auf diese Möglichkeit zur Unvernunft, auf diese freue ich mich auf jeden Fall extrem.

Alles wieder beim Alten? Fast. In den Uni-Gebäuden gilt immer noch Maskenpflicht.

Atmo Oh, jetzt Maske nicht vergessen

Julius und sein Kumpel Hannes sind gerade auf den Weg in Richtung Hörsaal, sie studieren Waldwirtschaft und Umwelt. Endlich wieder in Präsenz, sagen sie.

OT Julius Man hat in der Vorlesung in Präsenz einfach mehr Zwischenfragen, also mir fällt es leichter, mich zu konzentrieren und man kann auch mal schnell in der Pause zum Dozenten oder zur Dozentin gehen und fragen, was einen interessiert und online passiert das nicht.

OT Hannes Hab schon auch ein nettes Arbeitsumfeld zuhause, aber für den Kopf ist es angenehmer, wenn man rauskommt, dann geht man auch mit einer anderen mentalen Stimmung rein, ist wacher und präsenter, als wenn man direkt aus dem Bett an den Schreibtisch fällt.

Aus dem Bett gefallen ist auch Student Paul, gestern und heute Morgen:

OT Paul Zwei Mal um 7 Uhr aufgestanden erfolgreich, seit Langem zum ersten Mal, ja doch, macht eigentlich Spaß, jetzt wieder volle Innenstadt, viele Leute, das ist besser als allein in den Semesterferien.

In den vergangenen Semestern konnte Paul seine Vorlesungen in Geographie und Politikwissenschaft als Videos schauen, flexibel und bequem, egal, wo, auch von der Nordsee aus. Jetzt muss er wieder zu einer bestimmten Zeit im Hörsaal sitzen, eine Umstellung für ihn:

OT Paul Man hat sich ganz gut an diese Online-Formate gewöhnt und das ist neu, wenn man im Hörsaal sitzt, und alles nur einmal hört und nicht zurückspulen kann, aber man ist auch geistig mehr dabei, man muss alles sofort aufnehmen, das ist effektiver, würde ich sagen, aber nochmal neu, man lernt nochmal neu zu studieren im 4. Semester.

Zurück ins stille Kämmerlein zuhause, mit Laptop und Online-Vorträgen, wollen Paul und seine Kommilitonin Isabell auf jeden Fall nicht.

OT Paul Ich bin schwer optimistisch, ich mag es momentan sehr im vollen Hörsaal, und hoffe, dass es einfach so bleibt.

OT Isabell Solange wir da sein können, auch wenn es mit Maske ist, dann ist das ein guter Kompromiss, ich hoffe, dass wir das beibehalten können, und die nächsten Monate in Präsenz bleiben, ich bin ganz hoffnungsfroh.