per Mail teilen

Die Universität Freiburg hat eine Wahlhilfe zur Bundestagswahl in einer App freigeschaltet. Die App "WahlSwiper“ führt die Nutzerinnen und Nutzer durch 36 politisch kontroverse Fragen. Mit einem Wisch über den Bildschirm können sie entscheiden, ob sie einer Frage zustimmen oder nicht. Am Ende erfahren sie, mit welcher Partei ihre Antworten am stärksten übereinstimmen. Darüber hinaus enthält die App Erklärvideos zu den verschiedenen Positionen der Parteien. Entwickelt wurde "WahlSwiper“ von einem Team um den Politikwissenschaftler Uwe Wagschal von der Universität Freiburg und der Agentur "MovAct“.