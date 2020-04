Uni Freiburg startet ins Sommersemester

Semesterstart an den Hochschulen im Land. Aber nichts ist mit dem Treffen in der Mensa, den Tutorien im KG 1 oder der Vorlesung in der juristischen Fakultät. Es ist ein digitales Sommersemester. Welche kreativen Sonderregelungen es dafür an der Universität Freiburg gibt, darüber berichtet Marion Eiche: