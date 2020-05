Die von Landesinnenminister Thomas Strobl angekündigte Öffnung des Grenzübergangs in Neuenburg hat am Freitag für Verwirrung gesorgt. Grund sind Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Berlin und Paris.

Der Bürgermeister aus Neuenburg und die Bürgermeisterin aus Chalampé lassen anlässlich 75 Jahre Kriegsende an der Grenze Luftballons steigen SWR Sebastian Bargon

Die Bürgermeister von Neuenburg und Chalampé haben am Freitag 75 Luftballons an der geschlossenen Grenze steigen lassen. "Wir wollen an diesem symbolischen Tag, 75 Jahre nach Kriegsende, ein Zeichen setzen, dass wir zwischen Jura, Vogesen und Schwarzwald eine Raumschaft sind", so Neuenburgs Bürgermeister Joachim Schuster. "Wir hätten diese Aktion natürlich gerne verbunden mit der Öffnung des Grenzübergangs."

Der Innenminister von Baden-Württemberg Thomas Strobl hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass für Pendlerinnen und Pendler sowie für den Warentransport ab Freitag der Grenzübergang Neuenburg-Chalampé geöffnet wird. Die französischen Behörden dementierten dies. Vor dem 14. Mai sei eine Öffnung der Grenze kein Thema, hieß es.

Wie schnell die Grenzen wieder durchlässiger werden, darüber will auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wohl nicht vor dem 15. Mai entscheiden.

Dauer 2:22 min Dreiländereck leidet unter der ungewissen Situation Im Grenzgebiet zwischen Südbaden, der Schweiz und Frankreich wächst der Unmut über die geschlossenen Grenzen. Dieweil wurde der Übergang zwischen Neuenburg und dem französischen Chalampé wieder geöffnet.

Menschen leiden unter den geschlossenen Grenzen

Zahlreiche Politiker aus der Region machen sich für eine raschere Öffnung stark. Denn Eltern und ihre erwachsenen Kinder, Geschwister, sowie Großeltern und Enkel dürfen sich, anders als Paare, bislang noch nicht begegnen.

"Das Herz unserer ganzen Region blutet, solange hier dieser Zaun steht, solange die Schlagbäume Grenzübergänge dicht machen, solange unsere Region künstlich getrennt wird. Und deshalb muss all das jetzt weg und dafür kämpfen wir." Andreas Jung, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Konstanz

IHK Hochrhein-Bodensee: Grenzschließungen nicht mehr verhältnismäßig

Die Forderung nach sofortiger Öffnung der Grenzen wird nun auch von zehn Wirtschaftskammern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützt. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee mit Sitz in Schopfheim (Kreis Lörrach) und Konstanz, Claudius Marx, kritisiert die Grenzschließung als nicht mehr verhältnismäßig, da sich die Bedrohungslage durch das Coronavirus in den drei Ländern nicht unterscheide. Die Grenzkontrollen stifteten jeden Tag erheblichen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Schaden, so Marx.

An der deutsch-französischen Grenze zwischen Kehl und Straßburg wird unterdessen weiter streng kontrolliert. Bei den Einreisekontrollen gebe es unverhältnismäßige Härten, kritisieren Politiker vor Ort ebenso wie der Ortenauer Landrat Frank Scherer. Beispielsweise das Einkaufsverbot für Menschen aus dem Elsass, die in den Krankenhäusern der Ortenau arbeiten.

"Sie sind einerseits systemrelevant, sollen auf sich aufpassen - und dann dürfen sie nicht für ihre Familie einkaufen, nachdem sie auch noch zusätzliche Wartezeiten an den Grenzen hatten und Umwege in Kauf nehmen mussten." Frank Scherer, Landrat Ortenaukreis

Auch im Dreiländereck zwischen Basel, St. Louis und dem deutschen Weil am Rhein (Kreis Lörrach) dürfen weiterhin nur Pendler und Menschen mit triftigem Grund die Grenzen passieren.