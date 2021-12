Zu einem größeren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde, ist es am Mittwochnachmittag auf der A5 zwischen Weil am Rhein und Rheinfelden (Kreis Lörrach) gekommen. Laut Polizei waren an der Kollision drei Autos beteiligt, sodass ein größeres Trümmerfeld von Fahrzeugteilen entstand. Der schwerverletzte Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Wagen gerettet und in die Klinik geflogen. Der Unfallhergang ist noch unklar.