Bei einem schweren Unfall bei der B27 bei Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind am Freitag sechs Menschen verletzt worden. Ein Sattelzug, der mit Strohballen beladen war, geriet aus noch ungeklärter Ursache zwischen der Auffahrt Donaueschingen Mitte und der B31 auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er einen entgegenkommenden Kleintransporter. Ein hinter dem Transporter fahrender Pkw krachte in das verunglückte Fahrzeug. Die Rettungskräfte waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen und einem Hubschrauber vor Ort und versorgten die Verletzten. Auch die Feuerwehr war mit 50 Mann im Einsatz. Durch den Unfall gab es auf der B 27 erhebliche Behinderungen in beide Richtungen.