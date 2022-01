per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der L100 bei Schwanau-Allmannsweier im Ortenaukreis ist am Montagmorgen ein 11-jähriges Kind lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Laut Polizei gibt es vier weitere Schwerverletzte, darunter zwei Kinder. In einer Rechtskurve sei ein 21-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammen geprallt. Die Straße ist wieder befahrbar.