Elfjähriges Kind schwebt nach Unfall bei Schwanau in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf der L100 bei Schwanau-Allmannsweier im Ortenaukreis ist am Morgen ein elfjähriges Kind lebensgefährlich verletzt worden. Vier weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Laut Polizei erlitten zwei weitere Kinder, ebenfalls im Alter zwischen zehn und elf Jahren, bei dem Unfall schwere Verletzungen. In einer Rechtskurve war ein 21-jähriger Autofahrer um kurz nach 8 Uhr ins Schleudern geraten und auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammengestoßen. In diesem Wagen saßen neben der 31-jährigen Fahrerin drei Kinder. Der lebensgefährlich verletzte Elfjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Landstraße 100 war mehrere Stunden lang gesperrt.