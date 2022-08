Unfall mit zwei Verletzten

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Offenburg sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen im Ortsteil Elgersweier an der Kreuzung zweier Feldwege zwei Autos zusammen. Nach ersten Erkenntnissen hatte offenbar ein Fahrer die Vorfahrtsregelung nicht beachtet. Ein Auto überschlug sich wegen des heftigen Aufpralls und landete im Graben. Beide Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei schätzt, dass an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstanden ist.