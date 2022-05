Auto fährt auf Radfahrer - fünf Verletzte

Bei einem Unfall in Freiburg sind am späten Montagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Ein 82-jähriger Autofahrer war auf eine Gruppe von Radfahrern aufgefahren, die an einer roten Ampel gewartet hatte. Laut Polizei hatte der Mann zuvor bei einem Spurwechsel den Überblick verloren. Er fuhr dann drei der wartenden Radfahrerinnen an, außerdem auch ein ebenfalls an der Ampel wartendes Auto. Eine Fahrradfahrerin wurde dabei schwer, vier weitere Menschen leicht verletzt, darunter auch der Autofahrer, der an der Ampel gestanden hatte. Der Unfallverursacher wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei noch.