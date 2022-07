Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Bei einer Frontalkollision am Freitagnachmittag zwischen Ottenheim und Allmannsweier im Ortenaukreis waren drei Fahrzeuge beteiligt. Insgesamt wurden vier Menschen bei dem Unfall verletzt, drei davon schwer. Sie mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden. Laut Polizei schweben zwei Menschen in Lebensgefahr. Nachdem zwei Wagen frontal kollidiert waren, rast ein drittes Auto in die Unfallstelle. Die Feuerwehr musste einen Autofahrer aus dem Wagen befreien. Über die Höhe des Sachschadens ist ebenso wenig bekannt wie über den Grund des Frontalzusammenstoßes.