Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil auf der B31 zwischen Titisee und Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind am Sonntagmittag mehrere Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein Richtung Höllental fahrender Autofahrer war aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wohnmobil zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Reisemobil kippte infolge des Unfalls auf die Seite. Laut Polizei erstreckten sich die Trümmer beider Fahrzeuge auf einer Länge von rund 100 Metern. Die B31 war mehrere Stunden lang voll gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt. An beiden Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein.