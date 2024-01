per Mail teilen

Zwei Menschen sind in der Nacht auf Mittwoch bei einem schweren Autounfall im Ortenaukreis gestorben. Die Bundesstraße 3 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Appenweier und Renchen im Ortenaukreis sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg in der Nacht mit. In der Folge musste die Bundesstraße für knapp vier Stunden gesperrt werden.

Autos prallen frontal zusammen

Gegen 0 Uhr kam ein 51 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Renchen fuhr, aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit seinem Auto mit einem Kleinwagen zusammen, der von einer 20-jährigen Frau gefahren wurde. Beide starben noch an der Unfallstelle. Sie waren alleine in ihren Autos unterwegs.