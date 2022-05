Festnahme nach Unfall auf A5

per Mail teilen

Die Polizei hat nach einem Unfall auf der A5 bei Teningen (Kreis Emmendingen) vergangene Nacht zwei Personen festgenommen. Sie waren geflüchtet, nachdem sie in die Mittelleitplanke gefahren waren und sich anschließend mit dem Wagen überschlagen hatten. In dem Auto mit französischen Kennzeichen saßen insgesamt vier Personen, die alle verletzt wurden. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer wegen Alkohol am Steuer den Unfall verursacht hat. Die A5 Richtung Norden war bei Teningen für mehrere Stunden nur einspurig befahrbar.