Lastwagen kippt um - Fahrer schwer verletzt

Ein 47-Jähriger ist am Dienstagabend schwer verletzt worden, als sich sein Lastwagen auf der Autobahn 5 überschlagen hat. Der mit Kartons beladene 40-Tonner sei am frühen Abend in den Grünstreifen geraten, beim Gegensteuern umgekippt, habe sich überschlagen und sei im Grünstreifen liegengeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer sei nicht in Lebensgefahr. Die Bergung des Fahrzeugs soll am frühen Mittwochmorgen erfolgen. Der rechte Fahrstreifen wurde am Abend für die Unfallaufnahme gesperrt, im Feierabendverkehr stockte der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern (Ortenaukreis). Bis in den Morgen sollte es hier zu Verkehrsbehinderungen kommen.