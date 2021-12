Auto kommt von der A5 ab

per Mail teilen

Donnerstagnachmittag ist bei Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) ein 57 Jahre alter Autofahrer von der A5 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Kurz vor der Autobahnabfahrt Efringen durchfuhr der Mann mit seinem Wagen einen Grünstreifen und kollidierte mit mehreren Bäumen. Anschließend kippte der Pkw um und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und ein 13 Jahre altes Kind wurden im schwer beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Das Kind kam mit einem Hubschrauber nach Freiburg in ein Krankenhaus, der Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Schweizer Klinik. Die A5 war zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.