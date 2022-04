Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag auf der A5 zwischen Rust und Ettenheim (Ortenaukreis) ist ein 56 Jahre alter Mann in der Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Beifahrer war nach dem Auffahrunfall in die Klinik geflogen worden. An dem Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Auf der Rheintalautobahn hatte sich der Verkehr auf bis zu acht Kilometer Länge gestaut.