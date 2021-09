Wenn ein Notruf bei der Feuerwehr ankommt, muss alles schnell gehen. Nach zehn Minuten sollen die ersten Einsatzkräfte bei einem Brand vor Ort sein - egal ob es in Freiburg zur Rushhour brennt oder in einem Dorf im Schwarzwald mitten in der Nacht. Da heißt es Gas geben - und gleichzeitig weder sich noch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen. Lässt sich das üben?