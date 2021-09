Am Wochenende hat ein LKW-Fahrer bei Rheinau die Polizei gerufen. Der Grund: Auf der Ladefläche seines Lasters befanden sich ihm unbekannte Personen. Laut Polizei handelte es sich um vier afghanische Jugendliche, die sich in Rumänien auf der Ladefläche versteckt hatten, um so nach Deutschland zu kommen. Die Jugendlichen stellten einen Asylantrag und wurden an das Jugendamt übergeben.