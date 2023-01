Reizgas im Hüfinger "Narrendorf" versprüht

per Mail teilen

Unbekannte haben am Samstagabend auf einer Fasnets-Veranstaltung in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Reizgas versprüht.

Gegen 23:30 Uhr wurden mehrere Rettungskräfte zum Festzelt des "Narrendorfs" nach Hüfingen-Behla gerufen. Laut Polizei klagten 25 Besucher über Übelkeit und Atemwegsbeschwerden, eine Person wurde sogar ohnmächtig. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass vermutlich bislang unbekannte Täter in dem Festzelt eine unbekannte Menge an Reizgas versprüht haben und es dadurch zu den gesundheitlichen Problemen gekommen ist. Rund 500 Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Festzelt des sogenannten "Narrendorfs".

Feier nach Erstversorgung fortgesetzt

Das Deutsche Rote Kreuz war mit zwei Rettungsfahrzeugen vor Ort. Ein Notarzt und 12 Rettungssanitäter vor Ort kümmerten sich um die Erstversorgung der verletzten Festbesucher. Keiner von ihnen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nachdem das Zelt durchgelüftet wurde, konnte die Feier fortgesetzt werden. Die Polizei in Donaueschingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls.