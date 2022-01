per Mail teilen

An der Elta, einem Zufluss der Donau in Seitingen-Oberflacht (Kreis Tuttlingen), machen Unbekannte Jagd auf den streng geschützten Biber. Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, hat der zuständige Jagdpächter die Tierrettung Südbaden darüber informiert, dass er eine Schlingfalle mit einem darin gefangenen Biber gefunden habe. Die Mitarbeiter der Tierrettung konnten das Tier befreien und es nach Versorgung der Wunden wieder in die Freiheit entlassen.