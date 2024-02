Keine dicke Luft mehr in der Schwarzwaldmetropole Freiburg. Die grüne Plakette wird deshalb in absehbarer Zeit nicht mehr nötig sein.

Die Umweltzone in Freiburg wird voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres wegfallen. "Die positive Entwicklung der Luftqualität in Freiburg zeigt, dass die 2019 im Luftreinhalteplan festgelegten Maßnahmen ihre Wirkung entfaltet haben", erklärte die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.

Die geltende Umweltzone gebe vor, dass nur Fahrzeuge mit einer grünen Plakette nach Freiburg einfahren dürften. In Freiburg halbierten sich die an einer Station gemessenen Werte für Stickstoffdioxid (NO2) innerhalb von fünf Jahren auf 25 Mikrogramm pro Kubikmeter, wie das Regierungspräsidium mitteilte.

Tempo 30 bleibt

Tempo 30 solle auf der großen Durchgangsstraße B31 in Freiburg aber bleiben, da das aus Gründen des Lärmschutzes angeordnet worden sei. Umweltzonen wurden wegen einst hoher Schadstoffwerte eingerichtet. In sie dürfen nur Fahrzeuge fahren, die bestimmte Abgasstandards einhalten. Dafür gibt es Plaketten - je nach den erforderlichen Werten in den Farben rot, gelb und grün, die an den Windschutzscheiben angebracht werden müssen.

Freiburg nicht alleine

Freiburg ist nicht die einzige Kommune im Südwesten, in der Beschränkungen aufgehoben werden. In Heidelberg, Karlsruhe, Pfinztal und Schramberg (Kreis Rottweil) gibt es nach früheren Angaben seit März vergangenen Jahres keine Umweltzonen mehr.