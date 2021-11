Umwelttechnikpreis für Fischerwerke

Das Land Baden-Württemberg hat am Donnerstagabend in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zum siebten Mal den Umwelttechnikpreis vergeben. Die ersten Preise erhielten fünf Unternehmen aus Baden-Württemberg, die für ihre klimafreundlichen Entwicklungen ausgezeichnet wurden. Hierzu gehört auch die Firma Fischerwerke aus Denzlingen im Landkreis Emmendingen. Insgesamt ist der Umwelttechnikpreis mit 100.000 Euro dotiert. Vergeben wird er alle zwei Jahre für Entwicklungen, die viel Energie oder Material einsparen und geringere Emissionen verursachen. In dieser Kategorie haben die Fischerwerke am Standort Denzlingen gewonnen. Sie entwickelten einen Mörtel, der im Hausmüll entsorgt werden darf und keine Gefahrenstoffkennzeichnung braucht. In der Kategorie Steuerungssysteme erhielt die Firma Rauch aus Sinzheim den Preis. Sie baute ein System, mit dem sich Dünger punktgenau dosieren lässt.