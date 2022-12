Einzelhandel in Freiburg: Gutes Geschäft auch nach Weihnachten

Umtausch, Gutscheine, Schnäppchenjagd: Auch nach Weihnachten laufen die Geschäfte in der Freiburger Innenstadt gut. So geht es einigen Händlern und Kunden.

Zwischen den Jahren nutzen wieder viele Menschen die Urlaubszeit, um unpassende Geschenke umzutauschen oder Gutscheine einzulösen. Die Menschen freuen sich, nach Weihnachten wieder rauszukommen, sagte Laura Lay, Chefeinkäuferin beim Traditionskaufhaus Schafferer in der Freiburger Innenstadt. Laut Lay und weiteren Freiburger Einzelhändlern war das Geschäft in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 gut. Von einer Krise ist wenig zu merken.

SWR-Reporterin Maya Rollberg hat sich am Mittwoch in der Freiburger Innenstadt über die Shoppingpläne von Kundinnen und Kunden informiert:

"Es war tatsächlich gerammelt voll, alle kamen in die Stadt und wollten Retouren."

Händler in Freiburg zufrieden mit Geschäft am Jahresende

Im Gespräch mit dem SWR waren die meisten Händlerinnen und Händler zufrieden mit den Verkäufen in den letzten drei Monaten des Jahres 2022. Der Tourismus in der Region sei ebenfalls ein Faktor, der das Geschäft antreibe, so Jürgen Kautz, Filialleiter von der Buchhandlung Rombach. Kautz erklärt sich den Zulauf wie folgt: "Es liegt kein Schnee im Schwarzwald, Wintersport ist nicht möglich, und dann geht man halt in die Stadt, man hat ja Gutscheine bekommen, davon profitieren wir natürlich."

"Was wir auch gemerkt haben, ist, dass die Schweizer Kundschaft wieder verstärkt nach Freiburg kommt."

Weiterhin gute Besucherzahlen in Freiburger Innenstadt

Die Atmosphäre in der Freiburger Innenstadt ist am Mittwoch deutlich entspannter als noch vor Weihnachten. Auch wenn es sich im Laufe des Tages deutlich füllt und Kassenschlangen länger werden. Das Kaufhaus Schafferer berichtet von Besucherzahlen ähnlich wie an einem Samstag vor Weihnachten, obwohl ein bisschen weniger gekauft werde. Das Einkaufen scheint nach Weihnachten aber deutlich entspannter zu sein. Mit mehr Zeit zum Aussuchen und Anprobieren - und zum Weihnachtsgeld ausgeben, wie eine Kundin in der Innenstadt lachend kommentierte.

Die Nachweihnachtszeit lädt in Freiburg zum Bummeln ein. SWR

So klappt der Umtausch nach der Bescherung

Ein Luxusproblem für viele an Weihnachten: Das Geschenk steht schon im Schrank oder passt einfach nicht. Aber welche Rechte gibt es bei doppelten oder unpassenden Geschenken an Weihnachten?

Bummeln in der Freiburger Gerberau SWR

Für online gekaufte Ware besteht grundsätzlich ein Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen. Im stationären Handel sieht das etwas anders aus. Der Einzelhandel kann hier individuell die Umtauschregeln für jeden Laden bestimmen. Viele Geschäfte vor Ort haben sich aber den Umtauschoptionen des Onlinehandels angepasst, wie Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt.

Kassenbon fürs Umtauschen nicht zwingend nötig

Auch ohne Kassenbon lassen sich Geschenke oft bis zu vier Wochen nach Einkauf noch umtauschen, wenn sie unbeschädigt sind und der Kauf sich anderweitig nachweisen lässt, zum Beispiel mit einer Zahlung per Kreditkarte.