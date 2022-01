Kostenlos und nachhaltig "einkaufen" im Umsonstladen in Kollmarsreute

Im Umsonstladen in Emmendingen-Kollmarsreute ist Geld ein Fremdwort. Hier gibt es alles umsonst. Dinge, die sonst weggeworfen werden, bekommen eine zweite Chance.

Im Umsonstladen in Kollmarsreute gibt es fast alles: Kleidung, Geschirr, Deko, Bücher, Ski und sogar Lebensmittel - und das gratis. In einer umgebauten Garage und auf dem Hof davor stapeln sich, ordentlich sortiert, gebrauchte Dinge, die ein neues Zuhause suchen. Jörg Zimmermann hat den Laden vor zwei Jahren im Haus seiner Großeltern aufgemacht.

"Ich wurde oft gefragt, warum ich das in einem kleinen Dorf wie Kollmarsreute mache. Ich finde es wichtig, Politik und Kultur in Ortschaften zu etablieren, in denen es fast nichts gibt. Der Umsonstladen ist für manche wie ein Treffpunkt geworden."

Angenommen werden Sachspenden von Privatpersonen und Geschäften. Ausgenommen sind große Gegenstände wie beispielsweise Möbel. Für Lebensmittel gibt es einen Kühlschrank.

Alle sind im Umsonstladen willkommen

Jeden Dienstag- und Freitagnachmittag hat der Umsonstladen von 14 bis 17 Uhr mit 2G-Regelung geöffnet. In Zeiten von Inflation und Klimakrise kommt das Konzept gut an. Zwischen 20 und 60 Personen schauen an einem Nachmittag vorbei. Es sind ganz unterschiedliche Menschen: jung und alt, arm und reich. Sie kommen, um Dinge mitzunehmen und abzugeben, aber auch um sich zu unterhalten, im Gemeinschaftsgarten zu ackern oder um sich auf der Wiese im Hof zu entspannen. Studentin Emily Killich kommt fast jede Woche: "Wir haben zu Hause viele Pflegekinder. Für die ist es immer ein Highlight, wenn wir zum Umsonstladen gehen." Oft komme man mit verschiedenen Menschen ins Gespräch.

"Ich finde die Leute auch meganett. Es ist wirklich jede Woche immer wieder was Neues da."

Ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft

Der Umsonstladen zeigt: Man muss nicht immer alles neu kaufen. Was der eine sich heute kauft, will am gleichen Tag jemand anderes loswerden. Das Projekt beweist, dass es in der Wegwerfgesellschaft auch anders geht. Das freut Rentner Norbert Wünsche: "Es ist schön, dass die Lebensmittel nicht weggeworfen werden, sondern noch gegessen werden. Besonders für Leute, die wenig Geld haben, ist das eine tolle Sache."

Ein Flohmarkt, aber ein kostenloser - Umsonstladen in Kollmarsreute SWR Paula Meister

Dahinter steckt viel ehrenamtliche Arbeit

Derzeit schmeißt Jörg Zimmermann zusammen mit vier ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern das Projekt. Er verdient damit kein Geld. Anders als bei einer Lebensmittel-Tafel kann jede und jeder sich hier bedienen. Niemand braucht einen Berechtigungsschein. Der Laden soll für alle sein: "Viele haben Hemmungen hierher zu kommen, weil sie meinen, sie könnten es sich leisten. Für uns ist das eine große Aufklärungsarbeit, dass es da auch um Nachhaltigkeit geht." Besonders in der Klimakrise sei es wichtig, weniger zu konsumieren, meint Zimmermann.

"Alles, was hier ist, würde sonst weggeschmissen werden."

Es geht auch um Nachhaltigkeit

Tanja Gärtner engagiert sich einmal die Woche ehrenamtlich im Umsonstladen. Sie erzählt, dass besonders Kindersachen beliebt sind. Viele Menschen würden die Dinge auch wieder zurückbringen, die sie nicht mehr brauchen. "Es entstehen Kosten durch die Herstellung und die Vernichtung von Waren. Wenn die Leute ihre Sachen hierherbringen und hier auch abholen, tun sie der Umwelt und dem Geldbeutel was Gutes", erklärt Tanja Gärtner.

Auch Obst und Gemüse gibt's im Umsonstladen kostenlos SWR Paula Meister

Umsonst "einkaufen" ist ungewohnt

Das Projekt wurde in Kollmarsreute sehr positiv angenommen: "Es gibt eine große Wertschätzung. Es gab noch nie Probleme, Streit oder Stress. Jeder ist willkommen.", erzählt Tanja Gärtner. Für die meisten Menschen sei es allerdings anfangs sehr ungewohnt, dass sie nichts bezahlen müssen.

"Wenn die Leute verstehen, dass alles umsonst ist, dann passiert was mit ihnen. Die Gesichter strahlen und sie freuen sich."

Spenden und helfende Hände sind immer gerne willkommen. Gründer Jörg Zimmermann möchte den Laden weiter ausbauen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Er hofft, dass es in Zukunft auch in anderen Städten immer mehr Umsonstläden gibt.