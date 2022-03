Umsatz gesteigert

Der Waldkircher Verpackungshersteller "Faller Packaging" (Kreis Emmendingen) hat im zweiten Jahr der Corona-Krise seinen Gesamtumsatz um 3,3 % auf 148 Millionen Euro gesteigert. Auch während der Delta- und der Omikron-Welle lief der Betrieb weitgehend störungsfrei, was an der überdurchschnittlich hohen Impfquote der Mitarbeitenden gelegen habe. Da das Unternehmen von einem organischen Wachstum ausgeht, plant es für 2022 mit einem Gesamtumsatz von rund 160 Millionen Euro. Um die Automatisierung und Digitalisierung auszubauen, will Faller die beiden örtlich getrennten Werke aufgeben und plant einen Neubau nahe des Zubringers zur Autobahn A5. Der Umzug in den Neubau soll in drei Jahren stattfinden.