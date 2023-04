Colombipark Freiburg: Schlössle, Spielplatz und Treffpunkt für Suchtkranke

Es ist ein ambitioniertes Projekt: Den Colombipark im Zentrum Freiburgs mit Brunnen, Spielplatz und Café aufwerten, ohne die dort etablierte Drogenszene zu vertreiben.

Von vielen bisher noch gemieden, soll der Colombipark bis Ende 2024 ein zentraler Wohlfühlort in der Stadt werden, wo sich alle Generationen zum Spielen, Entspannen oder Plaudern treffen. Wo jetzt an der Ecke Rosastraße/Rotteckring Drogenabhängige in einer schmuddeligen Ecke hinterm Gitterzaun hocken, soll der Römer-Spielplatz "Colombini" gebaut werden.

Die suchtkranken Menschen will die Stadt aber nicht verdrängen. Sie sollen einen eigenen, baulich abgetrennten Bereich bekommen: den "Pergolaplatz", an der Ecke Colombi-/Rosastraße - gegenüber vom Kontaktladen der Drogenhilfe.

Plan der Stadt für die Umgestaltung des Colombiparks in Freiburg, die nun begonnen hat und Ende 2024 abgeschlossen sein soll. Pressestelle Stadt Freiburg Bild in Detailansicht öffnen So soll der neue Pergolaplatz im Freiburger Colombipark aussehen. Hier sollen sich suchtkranke Menschen aufhalten können. Pressestelle Stadt Freiburg Bild in Detailansicht öffnen Spatenstich für einen "attraktiveren" Colombipark im Freiburger Zentrum SWR Ulrike Liszkowski Bild in Detailansicht öffnen

Alle sollen von Colombipark-Umbau profitieren

Die Umgestaltung sei ein echter Gewinn für die Freiburger Innenstadt, sagte Oberbürgermeister Martin Horn beim Spatenstich. Aber es gehe nicht einfach nur um einen Spielplatz, sondern auch um ein soziales Projekt. Die suchtkranken Menschen rücken mit dem Umzug im Park nicht nur näher an den Kontaktladen der Drogenhilfe. Zudem werde dort auch ein Drogenkonsumraum eingerichtet, wo Abhängige Drogen unter medizinischer Aufsicht nehmen können, betonte Martin Horn. "Dafür kriegen wir eine Ausnahmegenehmigung im Land Baden-Württemberg, das ist ein weiteres Projekt."

Stadt rechnet mit 1,5 Millionen Euro für den Umbau

Rund 1,5 Millionen Euro will die Stadt in die Umgestaltung des Colombiparks investieren. Sie beginnt am neuen Pergolaplatz hinter dem Colombischlössle. Es soll zwei Zugänge von der Ecke Rosa-/Colombistraße geben, aber keinen von dort aus direkt in den Park. Gebaut werden dort Sitzgelegenheiten unter einer Pergola, ein Trinkbrunnen und ein Urinal. Der benachbarte Kontaktladen in der Rosastraße will seine Öffnungszeiten erweitern, so dass Suchtkranke dort werktags von 9 bis 16 Uhr auch die Toilette nutzen können. Nachts wird der Pergola-Platz geschlossen.

Archäologen und Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst begleiten die Bauarbeiten. Gibt es archäologische Funde, müssen sie sorgfältig freigelegt und dokumentiert werden, was die Arbeiten verzögern könnte. Geplant ist ansonsten, dass der Platz Ende dieses Jahres fertig wird und in Betrieb gehen kann.

Innenstadt-Spielplatz "Colombino" wird zum Schluss gebaut

Als nächstes soll dann die Trafostation verkleinert werden, um Platz für den Spielplatz zu schaffen. Er soll unter dem Motto "Römer" stehen und von Kindern mitgestaltet werden. Nebenan ist im Colombischlössle das Archäologische Museum untergebracht. Auch der Brunnen im Park soll wieder Wasser führen - mit moderner Wasseraufbereitung, so dass Kinder dort in sauberem Wasser planschen können.

Lokalverein engagiert sich mit Spenden für Spielplatz-Bau

Unterstützung kommt vom Lokalverein Innenstadt Freiburg, der der Innenstadt den neuen Spielplatz "schenken" möchte. Dafür werden Spenden gesammelt: 300.000 Euro sind das Ziel, etwa ein Drittel ist schon geschafft. "Es kommen auch Spenden aus der Nachbarschaft," freut sich Anca Rosler-Koslar vom Lokalverein, "von umliegenden Hotels und einfach von Menschen, die hier wohnen". Das sei ein schönes Bekenntnis, dass die Menschen den neuen Spielplatz wollen, sagt sie, verschweigt aber nicht, dass einige direkte Anwohner des Pergolaplatzes auch Bauchschmerzen hätten.

Unterm Strich sei es aber ein super Projekt, den Colombipark neu aufzuteilen - allerdings ein komplexes, das man den Menschen gut erklären müsse, sagt Anca Rosler-Koslar und wirbt weiter für Spielplatz-Spenden. Die Bauarbeiten für die Kinderspielplatz "Colombino" sollen voraussichtlich im kommenden Frühjahr starten. Einweihung wäre dann im Herbst.

Feierabendmarkt im Colombipark startet Donnerstag

Das nächste Event im Colombipark steht aber schon diesen Donnerstag an. Da startet ab 17 Uhr wieder der Feierabendmarkt nach seiner erfolgreichen Premiere im September vergangenen Jahres. Zunächst hat die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH fünf Termine im April und Mai bekannt gegeben. Das After-Work-Event ist auch ein Baustein zur Belebung der Innenstadt. An 13 Marktständen können Besucherinnen und Besucher regionale Lebensmittel einkaufen und den Tag in entspannter Atmosphäre mit Essen, Trinken und Musik ausklingen lassen. Sitzgelegenheiten und Picknickdecken lassen sich vor Ort ausleihen.