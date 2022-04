Umfrage: Nachhaltige Landwirtschaft soll sich auszahlen

per Mail teilen

Landwirte sollen für ökologischen Leistungen, wie Wasserschutz oder gute Stallbedingungen, gefördert werden. Das ergab eine Umfrage der Regionalwert AG in Freiburg.

114 Euro bezahlt jeder Steuerzahler der EU im Schnitt für die Agrarförderung. Die Regionalwert AG mit Sitz in Eichstetten (Breisgau Hochschwarzwald) hat rund 600 Menschen gefragt, nach welchen Kriterien sie dieses Geld an Landwirte weitergeben würden. Die Umfrage wurde vom Freiburger Energieversorger Badenova mit 93.000 Euro aus seinem Innovationsfond für Klima- und Wasserschutz gefördert. Das Gesamtprojekt hat zirka 200.000 Euro gekostet. In den Fond steckt die Badenova jährlich drei Prozent des Unternehmensgewinns.

Klima- und Wasserschutz soll belohnt werden

Bei Workshops, Seminaren und einer Umfrage kam heraus, dass am meisten Geld für guten Klima- und Wasserschutz gezahlt werden solle, rund 17 Euro. Auch eine Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt solle gut honoriert werden. Mit etwas weniger Geld würden die Menschen hingegen Maßnahmen für bessere Inklusion, Ausbildungsprojekte oder regionale Wirtschaftskreisläufe unterstützen.