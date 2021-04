Geimpfte können im deutsch-schweizer Grenzgebiet wieder ohne Einschränkungen einkaufen und Ausflüge machen ohne anschließend in Quarantäne zu müssen. Schweizer, die einen Impfschutz haben, können also wieder ohne triftigen Grund einreisen und einkaufen gehen. In Lörrach kommt das bei Schweizern wie bei Deutschen gut an.