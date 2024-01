"Die in Berlin haben es noch nicht kapiert"

Beim Donaueschinger Agrartag wird deutlich: Die Landwirte sind weiter unzufrieden, manche sogar wütend. Das zeigt eine SWR-Umfrage bei der Veranstaltung. Auch BLHV-Chef Bolkard ist ungeduldig.

Riesige Traktoren, bessere Saugstationen für Kälber, Photovoltaik für Agrarflächen. Es ist der Tag für die Landwirte in Südbaden am Anfang des Jahres: der Agrartag in Donaueschingen. Über 1.000 Landwirtinnen und Landwirte aus der Region sind gekommen. Doch dieses Mal ist die Stimmung auf dem allerdings angespannter als in den vergangenen Jahren. Viele Landwirte erhofften sich mehr von ihrem Protest. Vor allem von den Signalen aus Berlin sind sie enttäuscht.