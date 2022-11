Ukrainische Heimkinder ziehen in altes Hotel in Bad Krozingen

157 Kinder und Jugendliche aus einem ukrainischen Kinderheim bei Kiew kamen nach Kriegsausbruch nach Freiburg. Sie leben nun unter anderem in einem ehemaligen Hotel in Bad Krozingen.

Raus aus den Containern einer Freiburger Flüchtlingsunterkunft: 30 ukrainische Heimkinder sind nun in ihr neues Zuhause in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eingezogen. Dafür wurde ein Hotel zum Kinderheim umfunktioniert. Die Evangelische Stadtmission Freiburg hat das von ihr verwaltete Hotel Alla-Fonte Ende September zu einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung umgewandelt.

Nach ihrer Flucht aus der Ukraine Anfang Februar waren die Kinder vorerst in Flüchtlingsunterkünften der Stadt Freiburg untergekommen. Einige von ihnen leben inzwischen in ukrainischen Pflegefamilien. Die übrigen 87 Kinder haben neue Unterkünfte an drei Orten gefunden.

Ein ukrainisches Waisenkind entlädt einen Transporter und zieht in sein neues Zuhause ein. SWR Charlotte Schönberger

Kinder ziehen nach Freiburg, Emmendingen und Bad Krozingen

Die Kinder und Jugendlichen finden in Freiburg, Emmendingen und Bad Krozingen ein neues Zuhause. 51 Kinder kommen in Emmendingen und Bad Krozingen unter, 36 in Freiburg. In Emmendingen und Bad Krozingen ist die Vaterhaus gGmbH, eine eigens für diesen Zweck gegründete Tochtergesellschaft der Evangelischen Stadtmission Freiburg, zuständig für ihre Unterbringung.

In dieses ehemalige Hotel in Bad Krozingen sind die ukrainischen Waisenkinder eingezogen. SWR Charlotte Schönberger

In Freiburg hat die Herzgrün gGmbH ihr bisheriges Tätigkeitsspektrum - Betrieb von Kinderkrippe und Kindertagesstätte - dafür um die Kinder- und Jugendhilfe erweitert. An allen drei Standorten kümmern sich die ukrainischen Betreuerinnen und Betreuer zusammen mit deutschen Fachkräften vor Ort um die Kinder und Jugendlichen.