Zwei Politikerinnen aus der Ukraine sind ab Freitag vier Tage lang in Freiburg zu Gast. Sie wollen über die humanitäre Lage in Freiburgs Partnerstadt Lwiw berichten. Die Parlamentsabgeordnete Natalia Pipa und Viktoria Khrystenko, Gemeinderätin aus Lwiw, sprechen am Freitagabend im Freiburger Konzerthaus darüber, wie die Menschen in Lwiw seit dem russischen Angriff leben. Die beiden Frauen wurden von zwei Fraktionen im Freiburger Gemeinderat eingeladen. Sie haben in ihrer Heimat eine Hilfsorganisation gegründet, die sich um Flüchtlinge kümmert, die nach Lwiw kommen. Freiburgs Partnerstadt im Westen der Ukraine ist seit Kriegsbeginn Dreh- und Angelpunkt für westliche Hilfs- und Waffenlieferungen in die Ukraine. In der Grenzstadt leben derzeit zudem zahlreiche Binnenvertriebene. Lwiw war auch schon selbst das Ziel russischer Luftangriffe.