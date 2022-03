Ukrainische Flüchtlinge in Messehalle Offenburg eingezogen

Seit vergangenem Donnerstag leben in einer Messehalle in Offenburg Flüchtlinge aus der Ukraine. Hilfsdienste kümmern sich darum, dass sie gut versorgt werden.

Es sind bisher noch nicht viele: Ungefähr 80 Geflüchtete aus der Ukraine sind in der Messehalle untergekommen, die meisten Frauen und Kinder. Aber die Infrastruktur für weit mehr Flüchtlinge steht. Galina ist eine der neuen Bewohnerinnen im Aufnahmezentrum in Offenburg. Die 72-Jährige kommt aus der Nähe von Kiew. Beim Erzählen kommen ihr immer wieder die Tränen. "Ich bin sehr dankbar für die Versorgung," sagt sie.

"Wir brauchen jetzt schnelle Lösungen, um die Menschen in ihrer Not zu unterstützen und ihnen eine sichere Anlaufstelle anzubieten."

Die Messehalle in Offenburg dient nun als weiteres Aufnahmezentrum im Regierungsbezirk Freiburg. Denn die Erstaufnahmestelle in Freiburg (LEA) ist mit mehr als 1.000 Menschen an die Grenzen ihrer Kapazität gestoßen. "Jeden Tag kommen mehr Geflüchtete aus der Ukraine an," sagt Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.

Damit die Verständigung klappt, hat das Ortenauer Landratsamt einen Pool von 29 Dolmetscherinnen und Dolmetschern zusammengestellt. Auch der armenische Musiker Tigran Hakumian aus Offenburg übersetzt für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Es ist ihm wichtig zu helfen.

Informationen für die ukrainischen Flüchtlinge SWR Ulf Seefeldt

Nur gemeinsam mit Landkreisen und Städten zu meistern

Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Messehalle in Offenburg angemietet und in enger Abstimmung mit dem Ortenaukreis und der Stadt Offenburg eingerichtet. Vor Ort leistet der Malteser Hilfsdienst Unterstützung. Die Messe-Gesellschaft sorgt für die Verpflegung der Flüchtlinge und die Sicherheit vor Ort. Sachspenden werden nicht benötigt.

Hilfsdienste unterstützen die Flüchtlinge in Offenburg SWR Ulf Seefeldt

Logistik ist eine Herausforderung für den Landkreis Ortenau

Platz ist in dem neuen Aufnahmezentrum in Offenburg für 500 Menschen. Sie sollen möglichst nur wenige Tage in der Messehalle bleiben. Und dann in längerfristige Unterkünfte umziehen. Nun sollen noch mehr Flüchtlinge aus der Ukraine in Offenburg ankommen - in den nächsten Tagen, oder kommende Woche, wann und wieviele Menschen, das weiß niemand so genau.