Ukrainische Lkw-Fahrer fehlen in südbadischer Logistikbranche

Der Krieg in der Ukraine verschärft den Personalmangel im Transportgewerbe. Ukrainische Lkw-Fahrer kämpfen lieber an der Front als am Steuer zu sitzen.

Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine gehen Boris Dazuk nicht aus dem Kopf. Der Lkw-Fahrer arbeitet bei der Logistikfirma Dischinger in Ehrenkirchen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Der Ukrainer leidet sehr mit den Menschen in seiner Heimat. Viele seiner Landsleute, die wie er Waren durch Europa transportieren, haben längst zu den Waffen gegriffen.

"Viele ukrainische Lkw-Fahrer sitzen nicht mehr hinterm Steuer. Sie sind zurück in die Ukraine gegangen und kämpfen jetzt gegen die russischen Invasoren."

Immer mehr ukrainische Fahrer im Kriegsdienst

Auf deutschen Autobahnen saßen bisher in vielen polnischen und litauischen Lkw ukrainische Fernfahrer am Cockpit. Die fehlen jetzt. Nach einer Schätzung des Bundesverbandes Güterverkehr könnten demnächst bis zu 100.000 ukrainische Trucker im Kriegsdienst sein. Eine Zahl, die Logistikern große Sorgen bereitet.

Boris Dazuk, ukrainischer LKW-Fahrer, der bei Dischinger in Ehrenkirchen arbeitet. SWR

Fahrer fehlen nicht nur in Südbaden - Spedition besorgt

Schon seit Jahren leidet die Branche europaweit unter Fahrermangel, der Krieg hat die Situation noch deutlich verschärft. In Deutschland würden bereits jetzt 40.000 Fahrer fehlen, sagt Spediteur Karlhubert Dischinger aus Ehrenkirchen. Jetzt kämen die ukrainischen Fahrer dazu, die nun auch polnischen und litauischen Unternehmen fehlten. Das habe auch unmittelbare Auswirkungen auf den Gütertransport in Deutschland.

"Die ukrainischen Fahrer der polnischen und litauischen Speditionen fehlen indirekt auch uns, da wir die Fahrten für sie organisieren."

Karlhubert Dischinger, Logistikunternehmer aus Ehrenkirchen, ist besort darüber, dass ukrainische Lkw-Fahrer zunehmend ausfallen. SWR

Lieber Hilfstransporte fahren statt zu kämpfen

Auch Boris Dazuk wollte nach Ausbruch des Krieges sofort in seine Heimat zurückkehren und kämpfen. Aber jetzt bleibt er doch lieber in Südbaden, so wie es ihm sein Chef geraten hat.

"Herr Dischinger sagte, es ist besser, wenn ich hier bleibe und von hier aus Hilfe organisiere."

So organisiert der Trucker jetzt Hilfsgüter, die er selbst in die Ukraine bringt. Dafür opfert er seinen Urlaub. In der Lagerhalle stapeln sich die Kisten mit Spenden. Alles Dinge, die in den Kriegsgebieten jetzt dringend gebraucht werden.

Personal-Situation bleibt noch lange angespannt

Boris Dazuk glaubt nicht, dass sich die Situation um die fehlenden Lkw-Fahrer nach dem Krieg wieder entspannen wird. Angesichts der Zerstörungen und des Leids würden dann alle Ukrainer in der Heimat gebraucht. Man könne sie dann nicht mehr in Deutschland oder Europa halten.

„Die Leute werden, wenn der Krieg zu Ende ist, sofort nach Hause gehen und nicht in Europa bleiben.“

Boris Dazuk deutet an, dass es dann auch für ihn kein Halten mehr gibt. Doch solange der Krieg aber noch andauert, will er weiter Sachspenden sammeln und Urlaub nehmen, um die Hilfsgüter in seine Heimat zu bringen.