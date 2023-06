Die ukrainische Community lädt zu einem Fest in Herbolzheim ein. Eine wichtige Rolle spielt eine Ukrainerin, die sich in besonderer Weise für die Kriegsflüchtlinge engagiert.

Iryna Dieterle erinnert sich noch genau an den Tag, als die ersten Raketen auf ukrainischem Boden aufschlugen: "Meine Tochter rief mich morgens an aus Kiew und fragte mich, was sie tun solle. Ich habe ihr sofort gesagt: Komm zu uns!" Zwei Tage später war sie in Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) und lebt seitdem bei ihrer Mutter. In den folgenden Wochen lotste Dieterle noch andere Geflüchtete aus der Ukraine in ihre Region und setzte sich bei der Gemeinde für die Menschen ein. "Alleine hätte ich das nie geschafft. Die Hilfe von den Nachbarn, anderen Deutschen und der Stadtverwaltung hat sehr geholfen", sagt Dieterle, die schon seit drei Jahren in der Region lebt und mit einem Deutschen verheiratet ist.

Organisatorin Iryna Dieterle sprach vorab mit SWR4 Baden-Württemberg über den Danke-Abend:

Zahlreiche Vermieter boten der Stadt Wohnungen für die Geflüchteten an

Einige ihrer deutschen Bekannten hätten Geflüchtete aus der Ukraine spontan bei sich zu Hause übernachten lassen. Mehr als zwanzig private Vermieter hätten der Stadt ihre Wohnungen angeboten, um dort ukrainische Geflüchtete unterzubringen. Jetzt möchten sie und andere Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Umfeld sich bei der einheimischen Bevölkerung bedanken - mit einem Fest an diesem Freitag, 2. Juni. "Unsere Leute fühlen sich hier fast wie zu Hause", begründet Dieterle.

Auch Bürgermeister Gedemer wird zum Fest erwartet

Ab 17.30 Uhr gibt es im Bürgerhaus Herbolzheim-Tutschfelden Musik, Kuchen, ukrainisches Essen und ein Bühnenprogramm. Die Organisatoren werden der Stadt ein Bild überreichen, das einer der Kriegsflüchtlinge gemalt das von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern unterzeichnet wurde.

Schon im Herbst 2022 hatte es ein Fest zum Dank an alle Helfer und Unterstützer gegeben. Iryna Dieterle

Auch Bürgermeister Thomas Gedemer (parteilos) wird erwartet. Im Herbst hatte es schon einmal ein ähnliches Fest gegeben, damals auf Initiative der Stadtverwaltung. Man habe sich bei den 20 Vermietern und allen Ehrenamtlichen bedanken wollen, erzählt Matthias Leser, Integrationsbeauftragter der Stadt Herbolzheim.

Große Ehre: Iryna Dieterle wurde für den Preis "Botschafter für Demokratie und Toleranz" nach Berlin eingeladen. Iryna Dieterle

Finanziert wird das Fest durch einen Preis, den Dieterle gewonnen hat

Das Fest am Freitag wird zu großen Teilen aus einer Prämie finanziert, die Iryna Dieterle vor einigen Wochen für den Preis "Aktiv für Demokratie und Toleranz" in Mannheim bekommen hat. Eine noch größere Ehre: Wenig später wurde sie im Rahmen einer anderen Preisverleihung der Bundeszentrale für politische Bildung nach Berlin eingeladen - und ließ es sich nicht nehmen, mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Selfie zu machen.