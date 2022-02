In Kommunen und Kirchen Südbadens finden am Wochenende Aktionen der Solidarität mit der Ukraine und des Protests gegen den Angriff Russlands statt.

Entsetzen über den völkerrechtswidrigen Angriff durch Russland und Solidarität mit der Ukraine: Das will eine überparteiliche Kundgebung am Samstagmittag auf Lörrachs Altem Marktplatz ausdrücken. Redner sind OB Jörg Lutz und seine Vorgängerin, die Städtetags-Geschäftsführerin Gudrun Heute-Bluhm.

Mahnwachen - Kundgebungen - Demonstrationen

Das Friedensforum Lahr lädt am Rosenbrunnen zu einer Mahnwache gegen den Krieg ein. Bereits um 11 Uhr beginnt am Samstag auf dem Emmendinger Marktplatz eine Kundgebung von Kirchen und Parteien. Am Samstagnachmittag demonstrieren Ukrainer selbst im Zentrum von Villingen.

Friedensforum - Partei-Jugend - Jüdischer Verein

Am Sonntag gibt es Kundgebungen der Partei-Jugend von CDU, FDP, GRÜNEN und SPD vor dem Offenburger Rathaus und vom Jüdischen Verein auf dem Freiburger "Platz der Alten Synagoge". Dort wird mit 1.000 Teilnehmern gerechnet.

Ökumenisches Friedensgebet der Christlichen Kirchen

Die bedrückende Lage in der Ukraine führt auch zu zahlreichen Aktivitäten der Christlichen Kirchen. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, der Vorsitzende der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und der orthodoxe Vorsitzende der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), Radu Constantin Miron, haben am Freitagmittag zum Ökumenischen Friedensgebet aufgerufen. Es wird - wo immer möglich - am Sonntagabend auch in südbadischen Kirchengemeinden stattfinden. Es wurde keine allgemeine Uhrzeit für die Aktion festgelegt, die Kirchenglocken werden aber hörbar zum Friedensgebet einladen.