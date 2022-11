S’Einlädele und die Evangelische Stadtmission Freiburg schicken zu Weihnachten dringendst benötigte Hilfsgüter in die Ukraine.

Ab sofort läuft - noch bis zum 16. Dezember - eine Weihnachts- und Lebensmittelpäckchen-Aktion des Einlädele und der Evangelischen Stadtmission Freiburg. "Für bedürftige Kinder, Familien und Senioren in der Ukraine benötigen wir alles, was warm und hell macht", sagt Volker Höhlein, Geschäftsführer der "Ukraine-Hilfe Freiburg". Seit 30 Jahren werden von Freiburg aus Weihnachtspäckchen in die Ukraine gebracht. Doch dieses Jahr ist diese Hilfsaktion etwas Besonderes.

Der Organisationschef der Ukraine-Hilfe Freiburg, Volker Höhlein, erläutert im SWR-Interview, warum die Weihnachtspäckchen-Aktion gerade dieses Jahr so wichtig ist:

Der Invasionskrieg Russlands auf ukrainischem Boden hält an und die Not der Menschen ist extrem groß. Viel größer als ohnehin. Das macht die Weihnachtspäckchen-Aktion 2022 noch wichtiger, als in den Jahren zuvor. Aber auch unabhängig von Weihnachten schickt die Evangelische Stadtmission Freiburg monatlich fünf bis sechs 40-Tonnen-Sattelschlepper mit Hilfsgütern aus Freiburg in die Ukraine. Auch bis tief hinein in ihre besonders umkämpften östlichen Landesteile.