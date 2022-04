Kontrolle im Taxi-Gewerbe

Polizei, Bundespolizei, Zoll und das Ortenauer Landratsamt haben am Donnerstagabend in Offenburg Taxis, Mietwagen und deren Firmensitze überprüft. Es gab mehr als 20 Verstöße. Grund für die Groß-Kontrolle waren Beschwerden beim Ortenauer Landratsamt. Vorschriften würden immer wieder nicht eingehalten, heißt es in einer Mitteilung. Rund um den Bahnhof hat die Polizei die Taxifahrer überprüft. Der Zoll war parallel in den Unternehmen. Die Liste der Beanstandungen ist lang: Autos sind nicht richtig zugelassen, Taxifahrer werden nicht nach dem Mindestlohn bezahlt, in mehreren Fällen besteht der Verdacht, dass keine Sozialversicherungen bezahlt werden.