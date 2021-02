Der Überfall auf einen Geldboten am 7. Januar in Lahr ist aufgeklärt. Ein 23-Jähriger hat ein Geständnis abgelegt und einen Teil des Geldes übergeben. Der 25-jährige Mittäter ist ebenfalls gefasst. Der 23-Jährige hatte sich zusammen mit seinem Anwalt am Montag gestellt. Wie die Polizei mitteilt, war sie ihm zuvor nach umfangreichen Ermittlungen auf die Schliche gekommen. Die Beamten hatten bereits seine Wohnung durchsucht, ihn aber nicht angetroffen. Der Haftbefehl gegen den 23-Jährigen wurde unter Auflagen ausgesetzt. Sein Komplize befindet sich in Untersuchungshaft. Der 23-Jährige hatte im laufenden Verkehr an einer Einmündung die Scheibe des Geldtransporters eingeschlagen. Danach hatte er maskiert den Fahrer mit Pfefferspray angegriffen und einen Koffer genommen. Als es danach zum Gerangel kam, war der Komplize eingeschritten. Der 23-Jährige konnte mit einem Motorroller flüchten. Die Beute betrug rund 10.000 Euro.