Beitrag gegen Lichtverschmutzung und Insektensterben

Als Beitrag gegen Lichtverschmutzung und für mehr Insektenschutz beleuchtet die Stadt Tuttlingen die Honburg ab Oktober deutlich seltener. Wie die Stadt mitteilte, setzt sie damit eine neue Regelung des Naturschutzgesetzes Baden-Württemberg um, in der es um die Fassadenbeleuchtung geht. Bislang wurde die Burgruine bei Einbruch der Dunkelheit bis 23 Uhr nachts, beim Sommerfestival auch noch länger beleuchtet. Nun allerdings darf die Honburg von April bis September gar nicht mehr und von Oktober bis März nur noch bis 22 Uhr angestrahlt werden. Das sieht die neue landesweite Regelung im Naturschutzgesetz vor. Allerdings verweist die Stadt auch auf Ausnahmen. Eine Fassadenbeleuchtung sei etwa dann erlaubt, wenn sie auch der Sicherheit diene. Das Rathaus in der Innenstadt wird so beispielsweise weiter angestrahlt und auch das Sommerfestival in der Burgruine zähle zu einer solchen Ausnahme.