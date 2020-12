Atemberaubende Akrobatik, Humor und Spaß an der Bewegung – das ist die Turngala des Schwäbischen und des Badischen Turnerbundes. Am Montag gastiert die Show in Villingen-Schwenningen.

Den Auftakt zur Jahreswechsel-Show machen wie immer regionale Gruppen. Dazu kommen international renommierte Künstler, wie Lukas und Aaaron aus Schweden oder Jose und Gaby aus Kolumbien mit ihrer Kraftakrobatiknummer an den Lederbändern mit Schlaufen. 2.500 Zuschauer waren beim Auftakt in Freiburg begeistert. Auch von Victoria Gnatiuk aus der Ukraine mit ihrem kunterbunten, aber wackeligen Bauklotzturm. Es ist in diesem Jahr bereits die 32. Auflage der Turngala des Badischen und Schwäbischen Turnerbunds. Die "Celebration"-Tour feiert auch diesmal wieder die Bewegung – mit einem erfolgreichen Spagat zwischen Nachwuchs- und Weltklasseturnen. Mit 20 Veranstaltungen tingelt sie durch 14 Städte in Baden-Württemberg. Den Abschluss machen wie immer Mitte Januar die Auftritte in Stuttgart.