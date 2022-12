Premiere der TurnGala nach Corona-Pause in Villingen-Schwenningen

Akrobatik und Entertainment unter dem Motto "For a Wonderful World" - also für eine wundervolle Welt - das verspricht der Auftakt der TurnGala-Tournee in Villingen-Schwenningen.

Halsbrecherische Akrobatik, außergewöhnliche Turnvorführungen, bunte LED-Licht-Tänze und viele weitere Programmpunkte sollen die Besucherinnen und Besucher der TurnGala nach zwei Jahren Corona-Pause nun wieder in ihren Bann ziehen. Auftakt der Tournee des Badischen (BTB) und des Schwäbischen Turnerbundes (STB), die bis zum 11. Januar in zwölf Städten in Baden-Württemberg Halt macht, ist an diesem Mittwoch in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Internationale Künstlerinnen und Künstler bei der TurnGala Auf der Bühne präsentieren internationale Künstlerinnen und Künstler aus Dänemark, Frankreich, Finnland, Großbritannien und anderen Regionen Europas ihr Können. Als Meister der "Equilibristik", der hohen Kunst der Balance in außergewöhnlichen Körperhaltungen, präsentiert sich etwa der gebürtige Bulgare Krasimir Vasov. Er balanciert auf Stöcken, zeigt Handartistik auf schwingendem Stahl und verbindet dabei akrobatische mit tänzerischen Elementen. Der Fernsehbericht vor dem Auftakt der TurnGala in SWR Aktuell Baden-Württemberg zum Nachschauen: Video herunterladen (6,3 MB | MP4) Mit Einrad-Akrobatik wollen Victor und Julia das Publikum begeistern, während das National Danish Performance Team den Zuschauerinnen und Zuschauern mit seinen Sprüngen, Saltos und Schrauben den Kopf zu verdrehen versucht. Um Flugkunst geht es dagegen bei der Vorführung des "Duo Fabulous", bei dem einer den anderen alleine durch Muskelkraft mit seinen Füßen durch die Luft schleudert. Die Kunst der Akrobatik auf dem Schwebebalken präsentieren Lisa-Katharina Hill, Naomi Van Dijk und Dorien Motten. Tanzkunst und englischer Humor bei der TurnGala Klassische Tanzstile treffen auf moderne Musik, wie etwa bei "The Light Crew". Mit leuchtenden Accessoires wie großen LED Flügeln und anderen Illuminationen ist die Gruppe schon bei Großveranstaltungen wie den Special Olympics in Kiel aufgetreten. Unter den Mitgliedern treffen Meisterinnen und Meister des Hip Hops auf Word Cup Siegerinnen und Sieger im Klassischen Ballett. Mit englischem Humor, exzentrischem Schauspiel und ganz eigenem Stil unterhält derweil das britische Duo Herr Schultze und Herr Schröder. Nicht nur internationale Künstlerinnen und Künstler wollen das Publikum begeistern. Beim Auftakt der TurnGala Tournee in Villingen-Schwenningen sind auch regionale Artistinnen und Artisten vertreten, mit einer Gruppe des TSV Sondelfingen sowie eine Kindergruppe des HSV Hochmössingen.