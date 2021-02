Trüffel kommen nicht nur aus dem Wald, sondern auch aus Großstädten. Dort wachsen sie nämlich ebenfalls - an versteckten Orten. Zum Beispiel in den Grünanlagen von Zürich.

Die Grünanlage mitten in Zürich ist schneebedeckt. Hund Emma schnüffelt aufgeregt und braucht nicht lange, bis sie die erste Trüffel gefunden hat. Herrchen Thierry Garzotto gräbt die Knolle schnell aus und gibt seiner Hündin zur Belohnung eine Gurke.

Dass mitten in der Stadt Trüffel wachsen, hat Gründe. "Trüffel haben es gerne, wenn die Umgebung sich bewegt", erzählt der Trüffelsucher. "Wir haben die Autobahn in der Nähe und es wird in Zürich viel gemäht." Der Boden sei ständig in Bewegung und würde zusätzlich von den Tiefgaragen aufgewärmt.

"Es braucht Leben, dass der Trüffel wächst." Thierry Garzotto

Wintertrüffel aus einem Züricher Park SWR

Emma hat schon wieder einen Trüffel gefunden. Thierry Garzotto muss schnell sein, sonst verputzt ihn Emma an Ort und Stelle. 30 Franken ist diese kleine Knolle wert. Der im Gegensatz zum Herbsttrüffel innen ganz schwarze Wintertrüffel ist eine echte Delikatesse – auch für den Hund.

"Sie hat schon Trüffel im Wert von 600 Franken innerhalb von zwei Stunden gegessen. Thierry Garzotto, Trüffelsucher

Da muss das Herrchen eben schneller sein als Emma. Und es werden viele Gurken benötigt - die die Hündin mindestens genauso gerne mag.