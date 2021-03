Eigentlich ist die Gastronomie wegen Corona ja noch überall zu. Aber in Zell im Wiesental oder auch in Todtmoos kann man trotzdem essen gehen. Findige Hoteliers machen es möglich.

In Zell im Wiesental (Landkreis Lörrach) und in Todtmoos (Landkreis Waldshut) haben Hoteliers eine Lösung gefunden, wie wir trotz geschlossener Restaurants mal wieder richtig schön essen gehen können. Sie bewirten ihre Gäste stundenweise in Hotelzimmern, also voneinander getrennt, unter höchsten Hygienvorkehrungen und mit dem Segen der Behörden.

Stilvoll dinieren zwischen Hotelbett, Schminktisch und Fernseher

In der Küche vom Hotel Löwen in Zell im Wiesental kocht Küchenchef Micheal Spitz für rund 40 Gäste. Die sitzen aber nicht in der Gaststube, sondern im ersten Stock, verteilt auf 17 Hotelzimmer. Zwischen Doppelbett, Schminkkommode und Flachbildschirm wurden dort Restauranttische aufgestellt, mit jeweils zwei bis fünf Stühlen.

Maximal fünf Gäste sind pro Tisch und Zimmer erlaubt. Und das zweimal täglich. Mittags gibt es ein Tellergericht, abends ein Dreigangmenü. Nach dem Essen wird jedes Zimmer hygienisch gereinigt und gelüftet, betont Hotelbesitzer Mike Kiefer, bevor es für die nächsten Gäste festlich eingedeckt wird.

Fondue bei Sonnenuntergang im privaten Holzchalet

Solche Chambres Séparées bietet auch Thomas Maier vom Hotel Rößle in Todtmoos an. Er hat neben sein Hotel vier Holzchalets bauen lassen. Hier kann man bei Sonnenuntergang einen Fondue-Abend buchen - und zwar fast kontaktlos. Denn das Fondue wird kurz vor Ankunft des Gastes fix und fertig auf den Tisch gestellt. Nur den Eingangsschlüssel müssen die Gäste persönlich abholen.

Das neue Gastroangebot kommt ausgesprochen gut an in der Region. Die Gäste sind begeistert. Sie wollen endlich wieder ausgehen und ein bisschen Normalität zurückgewinnen. Und auch die Hoteliers sind glücklich. Denn endlich können sie wieder mal zupacken. Dabei, sagen sie, geht es weniger ums Geld als endlich wieder eine sinnvolle Beschäftigung zu haben.